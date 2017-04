Plus d'infos sur le spectacle Claude Camous Raconte Avril 1832 : Le Soulevement De Marseille à Marseille 1er arrondissement

Lundi 03 Avril 2017 à 17 H. Claude Camous raconte :

AVRIL 1832 : Le SOULEVEMENT de MARSEILLE

Cité des Associations - Salle Phocéa (premier étage)

93 La Canebière - 13001 - Marseille - 04 91 55 39 50.

Présenté et préparé avec le concours de Pierre-Marie Jonquière - 06 83 77 81 63.

Participation : 3 euros - Réduite 2 euros (Marseille Autrement, A.V.F. Marseille, Comité du Vieux-Marseille et Amis de Richard Martin)

Après la mort tragique de son époux assassiné par Louvel, Marie-Caroline, duchesse de Berry, rêve depuis son exil de voir son fils monter sur le trône de France à la place de « l'usurpateur » Louis-Philippe. Elle va donc tenter de soulever Marseille qui ne cache pas ses préférences pour les Bourbons, puis tout le Midi. Tout semble s'organiser pour le mieux et le drapeau blanc flotte déjà sur le clocher de l'église Saint-Laurent, mais le jour venu, alors que l'on attendait au moins 20 000 Marseillais en armes, il en vint moins de 100. Entre tragédie et galéjade, le soulèvement de Marseille raconté par Claude Camous fera toutefois couler beaucoup d'encre.

Ce fut un fiasco retentissant mais au moins le sang n'aura pas été versé, et le « coup d'état » de la duchesse se termina en vaudeville. Arrêtée à Nantes, elle est aussitôt emprisonnée dans la Citadelle de Blaye, à la grande colère des légitimistes. Elle y accouchera d'une petite fille, ce qui fit la joie du gouvernement de Louis-Philippe qui exploita largement le scandale. Jugeant la duchesse déconsidérée, il finira par la libérer et la faire reconduire en Italie. Ainsi se termina cette équipée romanesque qui aurait pu modifier bien des choses en Europe. Repoussée par la famille royale qui retenait son fils, presque ruinée, l'infortunée duchesse abandonnera toute activité politique et adoptera une vie paisible jusqu'à son décès en avril 1870.

