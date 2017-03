Plus d'infos sur le spectacle Claude Camous raconte Napoleon en Amérique à Marseille 1er arrondissement

Lundi 06 Mars 2017 à 17 H. Claude Camous raconte :

NAPOLEON en AMéRIQUE

L'incroyable histoire du « Champ d'asile »

Cité des Associations - Salle Phocéa (premier étage)

93 La Canebière - 13001 - Marseille - 04 91 55 39 50.

Présenté et préparé avec le concours de Pierre-Marie Jonquière - 06 83 77 81 63.

Participation : 3 euros - Réduite 2 euros (Marseille Autrement, A.V.F. Marseille, Comité du Vieux-Marseille et Amis de Richard Martin)

https://sites.google.com/site/claudecamous/

L'incroyable aventure des derniers fidèles de Napoléon prisonnier à Sainte-Hélène, qui élaborèrent un projet délirant, fonder une colonie au Texas, d'où l'on partirait pour libérer l'Empereur et le ramener dans son nouvel Empire. Claude Camous nous relate dans ses moindres détails cette folle épopée et nous fait partager les espoirs, l'exaltation, la ferveur, puis l'accablement de ces hommes pour qui Napoléon faisait partie intégrante de leur vie.

A la tête de ces nostalgiques, un général mégalomane qui se croyait investi de la plus noble des missions, Charles Lallemand, et un autre général au visage défiguré et au corps ravagé par de multiples blessures sur les champs de bataille, Antoine Rigau, fidèle parmi les fidèles. Ils appelèrent ce sanctuaire « Champ d'asile », mais le beau rêve se transforma bientôt en horrible cauchemar.

Site web : http://sites.google.com/site/claudecamous/