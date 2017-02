Plus d'infos sur le spectacle Claude Camous raconte Odinette et Le Roi Fou à Marseille 1er arrondissement

Lundi 06 Février 2017 à 17 H. Claude Camous raconte :

ODINETTE et le ROI FOU

Cité des Associations - Salle Phocéa (premier étage)

93 La Canebière - 13001 - Marseille - 04 91 55 39 50.

Présenté et préparé avec le concours de Pierre-Marie Jonquière - 06 83 77 81 63.

Participation : 3 euros - Réduite 2 euros (Marseille Autrement, A.V.F. Marseille, Comité du Vieux-Marseille et Amis de Richard Martin)

https://sites.google.com/site/claudecamous/

Cette histoire que nous conte Claude Camous commence comme une légende médiévale, mais c'est pourtant une histoire vraie qui retrace des faits historiques tragiques qui se déroulèrent en France, à la fin du XIVe siècle. C'est aussi une bouleversante histoire d'amour, de folie et de mort entre un roi fou, le malheureux Charles VI, et la belle Odinette de Champdivers, une histoire qui nous amène à nous interroger sur l'étroite limite qui existe entre raison et folie et sur la force incroyable de l'Amour.

« Tu vas en repos, nous demeurons en tribulations et en douleur ».

Telles furent les paroles prononcées à la mort du roi par la « petite reine » dont l'amour désintéressé et le dévouement parvinrent à apporter du bonheur au plus pitoyable de nos souverains. Odinette terminera sa vie dans la misère, inconsolable, prématurément vieillie et poursuivie par la haine de la reine Ysabeau qui ne lui pardonnait pas l'affection que le petit peuple lui portait.

