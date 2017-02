Plus d'infos sur le spectacle Cravate club à Marseille 5è arrondissement

C'est le jour de votre quarantième anniversaire. Vous vous apprêtez à célébrer l'indiscutable réussite de votre vie d'homme : métier, amour, famille, vous êtes un type verni.

Et puis... Et puis vous apprenez que votre meilleur ami et associé ne peut pas venir à la petite fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle d'un club mystérieux dont il ne vous a jamais parlé. A partir de ce presque rien, tout se fissure. Il n'y a plus qu'une seule question qui compte : qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous manque pour faire partie de ce club !

Site web : http://www.letetard.com/

Infos et résas au Café-Théâtre du Têtard 33 - 35 rue Ferrari 13005 MARSEILLE 04 91 47 39 93 / 06 21 09 87 70 contact@letetard.com Parking de la Plaine (place Jean Jaurès) à proximité.